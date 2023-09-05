В России заболеваемость ковидом выросла на 31,6% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 13,2%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю возросла на 31,6%, а число госпитализаций увеличилось на 13,2%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За прошлую неделю было выявлено 5 217 случаев заболевания, госпитализированы 1 172 человека. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 53 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 3 655 человек, что на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей, 16 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 995 765 случаев заражения и 22 446 519 случаев выздоровления, 399 999 человек умерли.