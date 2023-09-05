Москва начнет испытывать медицинские нейросети стран ЕАЭС

Разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва сделала большой шаг вперед в области цифровых технологий и является одним из мировых лидеров по внедрению сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении. Теперь наш город может проводить тестирование этих систем для всего Евразийского экономического союза. Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включен в реестр Росздравнадзора и перечень организаций на портале открытых данных ЕАЭС и имеет право проводить клинические и технические испытания систем искусственного интеллекта", - сказала Ракова.

По ее словам, разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Внедрение таких технологий в ежедневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей, не только в Москве и России, но и в других странах.

До практического использования любое медицинское изделие должно пройти технические и клинические испытания, чтобы получить государственную регистрацию. К этой категории также относятся системы искусственного интеллекта, которые сейчас активно внедряются в медицинскую практику.

"В рамках национальной системы центр диагностики и медицины депздрава Москвы получил разрешение на проведение клинических испытаний в 2020 году. А на рынок ЕАЭС мы вышли в прошлом году - получили возможность проводить клинические испытания систем искусственного интеллекта. Теперь же наш центр оказывает услуги разработчикам искусственного интеллекта по полному циклу испытаний в целях получения регистрационного удостоверения как по национальному режиму, так и по режиму ЕАЭС. Такое регистрационное удостоверение расширяет потенциальный рынок производителей медицинских изделий", - добавил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрий Васильев.