КПРФ в осеннюю сессию внесет в Госдуму проект Трудового кодекса

По словам первого зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, кодекс "будет направлен на интересы людей труда, профсоюзные движения"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Проект Трудового кодекса, который разрабатывает КПРФ, будет внесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Один из ключевых законопроектов, который фракция внесет в Госдуму уже в осеннюю сессию, это разрабатываемый КПРФ Трудовой кодекс РФ. Этот кодекс будет направлен на интересы людей труда, профсоюзные движения", - сказал он.

Проект предусматривает расширение полномочий профсоюзов, в том числе закрепляет их обязательное участие в обсуждении вопросов снижения зарплаты. Также документ вводит специализированные трудовые суды, разрешающие трудовые споры. Кроме того, проект добавляет к списку нерабочих праздничных дней две даты: 1 июля - День ветеранов боевых действий и 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции.