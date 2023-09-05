Президент Эритреи заявил, что Африка может сама решить проблемы из-за изменения климата

Засуха подрывает экономический рост стран, отметил Исайяс Афеворки

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Происходящие изменения климата Земли имеют крайне негативные последствия для Африки и населяющих ее народов, поэтому необходимо мобилизовать страны континента на решение проблемы. Об этом заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки на проходящем в кенийской столице саммите Африки по вопросам климата.

"Засуха, которая поразила сейчас страны Африканского Рога, подрывает их экономический рост, - сказал он. - Необходимы экстренные меры как на национальном, так и региональном и международном уровнях, чтобы справиться с создавшейся ситуацией".

"Африка способна справиться со своими проблемами путем мобилизации собственных ресурсов, а не обращения к внешним донорам, в зависимость от которых мы можем попасть", - подчеркнул президент. В этих целях, по словам Афеворки, государствам Африки следует действовать сообща, применяя новейшие технологии.

Саммит по климату впервые проходит в Африке. В его работе в Найроби участвуют главы ряда государств и правительств Африки, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Встреча проводится под эгидой Кении и Африканского союза.