5 сентября, 12:10

В Подмосковье отремонтировали более 250 дорог по итогам голосования жителей

Работы по обновлению дорожного покрытия проходили в Богородском, Волоколамском, Наро-Фоминском и других городских округах региона

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 км покрытия на 250 дорогах, выбранных жителями Московской области на портале "Добродел", обновили с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Жители региона активно участвуют в голосовании по выбору дорог к ремонту каждый год, и в этом году в программе почти треть адресов - результат голосования жителей. С начала ремонтного сезона дорожники заменили около 300 км покрытия на более [чем] 250 муниципальных и региональных дорогах. При этом в рамках нацпроекта отремонтировано порядка 140 км покрытия на 33 региональных дорогах", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В частности, по данным пресс-службы, работы по обновлению дорожного покрытия проходили в Богородском, Волоколамском, Наро-Фоминском и других городских округах региона. В настоящее время ремонт продолжается на дорожных участках в Клину, Люберцах, Домодедове и других муниципалитетах. 

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