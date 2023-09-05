В Подмосковье отремонтировали более 250 дорог по итогам голосования жителей

Работы по обновлению дорожного покрытия проходили в Богородском, Волоколамском, Наро-Фоминском и других городских округах региона

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 км покрытия на 250 дорогах, выбранных жителями Московской области на портале "Добродел", обновили с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Жители региона активно участвуют в голосовании по выбору дорог к ремонту каждый год, и в этом году в программе почти треть адресов - результат голосования жителей. С начала ремонтного сезона дорожники заменили около 300 км покрытия на более [чем] 250 муниципальных и региональных дорогах. При этом в рамках нацпроекта отремонтировано порядка 140 км покрытия на 33 региональных дорогах", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В частности, по данным пресс-службы, работы по обновлению дорожного покрытия проходили в Богородском, Волоколамском, Наро-Фоминском и других городских округах региона. В настоящее время ремонт продолжается на дорожных участках в Клину, Люберцах, Домодедове и других муниципалитетах.