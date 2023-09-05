5 сентября, 13:35
Военная операция на Украине

Число обращений в фонд "Защитники Отечества" превысило 200 тыс.

В 155 тыс. случаях удалось найти решение, сообщила председатель фонда Анна Цивилева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за три месяца работы получил более 200 тыс. обращений, в 155 тыс. случаях удалось найти решение. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева на V форуме социальных инноваций регионов.

"На сегодняшний день нам поступило 215 тыс. обращений за 3 месяца работы. Решение в пользу заявителей найдены по более чем 155 тыс. из них", - сказала она.

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По словам Цивилевой, самые частые вопросы обращений - это назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь, льготы по коммунальным платежам.

"Что мы считаем важным? Во-первых, необходимо проведение расширенной диспансеризации ветеранов для определения индивидуальной программы медицинской реабилитации. Во-вторых, это расширение возможностей для оказания психологической помощи ветеранам и родным погибших с целью адаптации к новым условиям жизни, в том числе [с целью] гармонизации семейных отношений. Совершенствование системы обеспечения ветеранов протезами и техническими средствами реабилитации, которые максимально помогут восстановить их утраченную функцию. Также важный аспект - обучение пользованию ребят протезами", - добавила председатель фонда.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеЦивилева, Анна Евгеньевна
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