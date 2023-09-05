Проверено ТАСС
5 сентября, 14:30

Можно ли лечить COVID-19 ивермектином?

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В начале августа 2023 года медицинский журнал Cureus опубликовал исследование, в котором говорится об эффективности ивермектина при лечении ковида в 2020 году в Перу. Якобы за четыре месяца его применения избыточная смертность в стране снизилась в 14 раз, а после ограничения использования лекарства за два месяца выросла в 13 раз. На этом фоне пользователи соцсетей и мессенджеров вновь начали обсуждать, можно ли лечить ковид ивермектином

Утверждают, что…

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…ивермектин эффективен при лечении COVID-19 и мог бы спасти миллионы жизней, если бы не был запрещен.

А что на самом деле?

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В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, экстренно понадобилось средство от болезни. Поиск начали среди уже существующих препаратов. Например, противомалярийные хлорохин и гидроксихлорохин в том же 2020 году вошли в протоколы лечения ковида в Китае, Италии, а затем и во многих странах мира. Но позднее от этих лекарств отказались из-за высокого риска возникновения побочных эффектов и неподтвердившейся эффективности. 

Также одним из потенциальных "победителей" коронавируса оказался как раз ивермектин, который применяют против паразитических инфекций как у людей, так и у животных. Выяснилось, что лекарство способно снижать вирусную нагрузку в клеточных культурах, то есть в искусственно созданных лабораторных условиях. Но вот чтобы блокировать коронавирус в организме человека, нужна гораздо более высокая концентрация ивермектина и как следствие — принимаемые дозы, чем те, что разрешены сейчас. Так, одно из моделирований показало, что даже максимально зафиксированной для человека дозировки ивермектина будет недостаточно, чтобы достичь антивирусного эффекта, — концентрация препарата в организме будет в 250 раз ниже нужной.

Тем не менее препарат стал очень популярен в Латинской Америке, Африке и некоторых странах в других регионах. При этом люди не гнушались покупать и ветеринарный вариант. В результате это привело к заметному числу отравлений ивермектином.

Впоследствии исследования показали, что в разрешенных дозировках ивермектин никак не ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19 и не снижает вероятность тяжелого течения болезни.

И в итоге еще в 2021 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные органы по охране здоровья, например в ЕС, Канаде, Новой Зеландии, США, Франции и т.д., заявили, что не рекомендуют использовать ивермектин для лечения COVID-19. Они обратили внимание на отсутствие значимых исследований, которые бы доказывали эффективность применения препарата в этих целях. А имеющиеся работы с такими выводами отличаются сравнительно низким качеством. 

Также отметим, что журнал Cureus критикуется за подход к публикации исследований: рецензирование в этом издании занимает гораздо меньше времени, чем у многих других, а основной упор оно делает на собственную систему оценки. Которая подразумевает, что уже после публикации работы отзыв о ней может оставить любой зарегистрированный пользователь. Это, в свою очередь, ставит под вопрос качество публикуемых в журнале исследований.

Что в сухом остатке?

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На сегодняшний день отсутствуют данные, подтверждающие эффективность ивермектина при лечении COVID-19. Возможно, препарат и обладает способностью подавлять размножение коронавируса, но для этого нужно значительно увеличить дозировку по сравнению с разрешенной. Что, в свою очередь, грозит больным отравлением и тяжелыми побочными эффектами. ВОЗ и ряд национальных органов по охране здоровья не рекомендуют использовать ивермектин для лечения коронавирусной инфекции.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы" 

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