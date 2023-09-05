Можно ли лечить COVID-19 ивермектином?

В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, экстренно понадобилось средство от болезни. Поиск начали среди уже существующих препаратов. Например, противомалярийные хлорохин и гидроксихлорохин в том же 2020 году вошли в протоколы лечения ковида в Китае, Италии, а затем и во многих странах мира. Но позднее от этих лекарств отказались из-за высокого риска возникновения побочных эффектов и неподтвердившейся эффективности.

Также одним из потенциальных "победителей" коронавируса оказался как раз ивермектин, который применяют против паразитических инфекций как у людей, так и у животных. Выяснилось, что лекарство способно снижать вирусную нагрузку в клеточных культурах, то есть в искусственно созданных лабораторных условиях. Но вот чтобы блокировать коронавирус в организме человека, нужна гораздо более высокая концентрация ивермектина и как следствие — принимаемые дозы, чем те, что разрешены сейчас. Так, одно из моделирований показало, что даже максимально зафиксированной для человека дозировки ивермектина будет недостаточно, чтобы достичь антивирусного эффекта, — концентрация препарата в организме будет в 250 раз ниже нужной.

Тем не менее препарат стал очень популярен в Латинской Америке, Африке и некоторых странах в других регионах. При этом люди не гнушались покупать и ветеринарный вариант. В результате это привело к заметному числу отравлений ивермектином.

Впоследствии исследования показали, что в разрешенных дозировках ивермектин никак не ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19 и не снижает вероятность тяжелого течения болезни.

И в итоге еще в 2021 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные органы по охране здоровья, например в ЕС, Канаде, Новой Зеландии, США, Франции и т.д., заявили, что не рекомендуют использовать ивермектин для лечения COVID-19. Они обратили внимание на отсутствие значимых исследований, которые бы доказывали эффективность применения препарата в этих целях. А имеющиеся работы с такими выводами отличаются сравнительно низким качеством.

Также отметим, что журнал Cureus критикуется за подход к публикации исследований: рецензирование в этом издании занимает гораздо меньше времени, чем у многих других, а основной упор оно делает на собственную систему оценки. Которая подразумевает, что уже после публикации работы отзыв о ней может оставить любой зарегистрированный пользователь. Это, в свою очередь, ставит под вопрос качество публикуемых в журнале исследований.