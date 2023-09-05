Петербургское чаепитие станет главной темой ресторанного фестиваля в городе в ноябре

Рестораны представят гостям дегустационные сеты, специально разработанные для фестиваля, за фиксированную сумму в размере 990 и 1 990 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. XIII Петербургский ресторанный фестиваль, который пройдет в городе с 1 по 30 ноября, посвятят теме петербургского чаепития. Об этом говорится в сообщении организаторов события.

"В этот раз мы уже традиционно продолжим тему российского виноделия. Главной же темой фестиваля станет петербургское чаепитие", - говорится в сообщении.

Организаторы предлагают заведениям-участникам возродить и осмыслить по-новому петербургские чайные традиции, создав гастрономические сеты с чаем и подходящими закусками: пирогами, выпечкой, сладостями и новыми авторскими идеями. "Именно на сетах "петербургское чаепитие" рестораны города сделают основной акцент, включив их в свои специальные предложения для гостей", - отмечается в сообщении.

Рестораны представят гостям дегустационные сеты, специально разработанные для фестиваля, за фиксированную сумму в размере 990 и 1 990 рублей.

Петербургский ресторанный фестиваль проводится дважды в год - весной и осенью - с 2016 года, за это время он стал значимым гастрономическим событием города. Фестиваль организуется при поддержке комитета по развитию туризма. Цель мероприятия - познакомить жителей и гостей города с петербургской кухней, помочь развитию ресторанной отрасли, а также способствовать привлечению туристов в город.

В 2022 году фестиваль занял первое место в категории "Лучшее гастрономическое событие России" в финале Всероссийского форума гастрономического туризма, прошедшего под эгидой Ростуризма во Владивостоке.