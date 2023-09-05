В Липецкой области предложили расширить географию системы "Патронаж"

Губернатор региона Игорь Артамонов также напомнил, что эта система была разработана непосредственно в области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области предложили расширить географию созданной в регионе системы "Патронаж", подразумевающей оперативную связь родственников участников СВО с госорганами. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов.

"Данный проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь, более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что в настоящее время к системе подключены не только семьи всех участников СВО из Липецкой области. "Ей уже пользуются беременные женщины, многодетные семьи и люди старшего поколения, у каждого есть свой соцкуратор, который постоянно на связи и помогает решить проблему здесь и сейчас", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что система, подразумевающая закрепление за каждой семьей персонального куратора и использование электронного приложения, была разработана непосредственно в регионе.

Он также сообщил, что в регионе были проанализированы и перенастроены все процессы социального обеспечения, результатом чего стала полная модернизация центров занятости и универсализация специалистов социальной службы, а также сокращение сроков назначения выплат с 30 до 5 дней. "Внедрена интеллектуальная система управления, что позволило оптимизировать внутренний процесс назначения выплат - ошибки снизились с 20% до 2%", - сказал Артамонов. Он отметил, что также выросла с 20% до 93% производительность труда сотрудников, а в МФЦ количество услуг увеличилось со 150 до более чем 500.