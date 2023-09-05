Внук первого президента Франции подписал письмо СПЧ в защиту россиян в Латвии

Внук Шарля де Голля Пьер возглавляет Фонд за мир между народами и процветание и Ассоциацию "MIR Франция и франкофония"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер подписал обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в защиту граждан России, которым грозит выселение из Латвии из-за того, что они не сдали языковой экзамен. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

"Внук де Голля подписал обращение СПЧ в защиту граждан России, которым грозит выселение из Латвии. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Пьер де Голль возглавляет Фонд за мир между народами и процветание и Ассоциацию "MIR Франция и франкофония", - говорится в сообщении СПЧ.

Ранее Совет вместе с Россотрудничеством начали сбор подписей под обращением в защиту граждан РФ, которым с 1 сентября грозит принудительное выселение из Латвии из-за новых законодательных поправок. В середине августа с обращением в их защиту выступила профильная комиссия СПЧ, после чего его стали подписывать лидеры общественного мнения в разных странах. Далее Валерий Фадеев направит собранные подписи в ООН и другие международные структуры, сообщает Telegram-канал.

"Особенно цинично по отношению к этим людям выглядит требование властей не только сдать экзамен (на знание латышского языка), но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике РФ на международной арене. Это полностью нарушает положения Хартии основных прав Европейского Союза. По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий РФ. Это серьезное нарушение права на свободу мысли и действия, которое приравнивается к действиям тоталитарного режима. Они обостряются текущей политической ситуацией", - цитирует СПЧ сопроводительное письмо Пьера де Голля.

Де Голь считает, что подобные действия несут риск возрождения фашизма в Европе, отмечая, что права человека должны быть едиными для всех.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.