Путин наградил учительницу из Тульской области медалью за спасение девяти детей от ДТП

Татьяна Шуленина смогла увести автобус, перевозивший детей, с оживленной трассы на обочину, когда водитель потерял сознание

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин своим указом наградил медалью "За спасение погибавших" учителя Скуратовской средней школы Тульской области Татьяну Шуленину, которая спасла от ДТП девять детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Указом президента РФ Владимира Путина учитель Скуратовской средней общеобразовательной школы из Чернского района Татьяна Шуленина за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях награждена медалью "За спасение погибавших", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в конце июня водитель автобуса, перевозивший детей после отдыха в санатории в Анапе, потерял сознание, но сопровождавшая их учитель Татьяна Шуленина без навыков управления перехватила руль и увела машину с оживленной трассы на обочину, она же вызвала скорую помощь.

В августе правительство Тульской области сообщало, что Шуленину по поручению губернатора региона Алексея Дюмина наградили региональной медалью "Честь и мужество", которую ей вручат в Дни Тульской области и города-героя Тулы. Как уточнялось в сообщении, педагог является женой участника специальной военной операции, она сопровождала на отдых в Анапу детей участников СВО.