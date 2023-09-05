В Югре три муниципалитета РФ получили премии за лучшие практики развития городской среды

Первое место в конкурсе заняла муниципальная команда Ханты-Мансийска, второе - Курганинска Краснодарского края, третье - Курчалоя Республики Чечня

ТАСС, 5 сентября. Муниципальные команды из трех регионов России признаны авторами лучших практик по повышению показателей индекса качества городской среды. Премию в размере 1 млн рублей каждой из них вручили во время форума "Север - Юг: комфортная среда" в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.

"Впервые в истории этого конкурса <...> от муниципалов РФ Всероссийская ассоциация [направила по] миллиону рублей на премию муниципальным командам", - сказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию Ирина Гусева на церемонии награждения, которая транслировалась на официальной странице Югры в сети "ВКонтакте".

Она уточнила, что первое место в конкурсе заняла муниципальная команда Ханты-Мансийска, второе - Курганинска Краснодарского края, третье - Курчалоя Республики Чечня.

Во время форума специалисты обсудили возможности повышения качества городской среды и рассмотрели лучшие практики повышения показателей соответствующего индекса. По словам первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, в этом году для участия в конкурсе на звание лучшей практики поступило 109 заявок из 45 регионов России.

Кроме того, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и ее заместитель замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько наградили лучшие региональные команды, работающие над повышением показателей индекса качества городской среды. Так, первое место заняла команда Московской области, второе и третье - команды Томской и Самарской областей соответственно.

Говоря о развитии муниципалитетов, Ирина Гусева напомнила, что с сентября в России запускается "Школа мэров" - аналог существующей "Школы губернаторов" для руководителей муниципальных образований. "Поручение президента после совета апрельского: в сентябре, анонсирую вам, "Школа мэров" начинает работать. Это первый такой будет прецедент, на который я тоже приглашаю экспертное сообщество, потому что и в архитектурных решениях, и решениях, связанных с любым вопросом, где узкопрофильных специалистов не хватает, для нас очень важен диалог", - сказала она, выступая на одной из сессий.

О форуме

Международный форум "Север - Юг: комфортная среда" прошел в Ханты-Мансийске с 3 по 5 сентября. На форуме обсуждались практики, вызовы и потенциалы городской среды в новых условиях, была проведена серия экспертных дискуссий по существующим и будущим трекам использования индекса качества городской среды, а также принципам мирового использования индекса для измерения качества городской среды.