Под Калининградом при проведении ремонтных работ в замке XIII века обнаружили фрески

На территории замка также обнаружили вход в засыпанное подвальное помещение, которое, по словам представителей компании, ведущей ремонтные работы, не значилось на планах

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Неуказанный на схемах подвал и неизвестные фрески обнаружили рабочие при проведении противоаварийных работ в орденском замке Нойхаузен XIII века в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Фрески и подвал обнаружены в ходе ремонта замка Нойхаузен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия области Евгений Маслов, на которого ссылается пресс-служба, сообщил, что старинные парные фрески были обнаружены при снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами в замке. В ближайшее время будет решаться вопрос реставрации.

На территории замка также обнаружен вход в засыпанное подвальное помещение, которое, по словам представителей компании, ведущей ремонтные работы, не значилось на планах. "Его [помещение] полностью вычистили, открыв узкую винтовую лестницу, сводчатую камеру с железными крюками, на которые что-то подвешивали. На кирпичах - загадочные надписи", - цитирует пресс-служба Маслова.

Замок Нойхаузен находится в современном городе Гурьевске Калининградской области. Распоряжение о его строительстве в 1292 г. дал замландский епископ Христиан фон Мюльхаузен. Первое деревянно-земляное укрепление было построено в 1297 году. Во второй половине XIV века замок был перестроен в камне, а позднее перестраивался и расширялся. В ходе боевых действий 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х годов замковые строения были переданы Гурьевскому строительно-монтажному управлению, позднее на его территории располагались несколько предприятий.

В 2023 году замок стал участником губернаторской программы вовлечения исторических памятников в хозяйственный оборот. Инвестор планирует обустроить в нем замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели проекту в Нойхаузене в рамках губернаторской программы одобрено 352,5 млн рублей. Противоаварийные работы на сооружении инвестор рассчитывает завершить до конца 2023 года, реставрацию - до 2025 года.

О губернаторской программе

Программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот была разработана в Калининградской области в 2020 году по поручению губернатора Антона Алиханова. Эта мера поддержки дополнила региональные мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Программа помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Одновременно с утверждением займа заявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту. В настоящее время работы ведутся в замке Тапиау в городе Гвардейске, старинной мельнице в поселке Железнодорожный, в одном из калининградских фортов, почти завершены - в историческом промышленном комплексе Понарт в Калининграде. Всего на текущий момент в программе участвует 16 проектов.