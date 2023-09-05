В Москве пройдет молодежный квиз "Первый в туризме"

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы совместно со столичным комитетом общественных связей и молодежной политики 27 сентября проведет тематический квиз "Первый в туризме". Мероприятие направлено на поддержку интереса молодежи к индустрии гостеприимства, сообщили в пресс-службе Москомтуризма.

"Квиз приурочен ко Всемирному дню туризма. В течение семи раундов игры 25 команд по восемь человек будут бороться за звание "Первого в туризме". Подать заявку на участие в квизе может любой желающий от 18 до 35 лет включительно с 4 сентября по 25 сентября на портале "Russpass Бизнес". Мероприятие пройдет в пространстве Bolshevik Loft (Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 1)", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства. Например, участники должны будут определить: какие необычные скульптуры есть в московских парках; что в современном московском транспорте начиналось с лопат и телеги; как отличить друг от друга сталинские высотки; что в начале XX века археологи предлагали сделать с Красной площадью; как выглядели в молодости знаменитые путешественники. Кроме того, команды освежат в памяти знания о главных мировых достопримечательностях.

"Помимо игры, в рамках мероприятия пройдет лотерея, а также выступят известные гиды и экскурсоводы Москвы, которые расскажут о преимуществах профессии и работы в сфере туризма и индустрии гостеприимства: руководитель экскурсионного проекта "Гуляем по Москве", победитель конкурса "Московские мастера" в номинации "Экскурсовод" в 2023 году Евгений Степанов; руководитель экскурсионного бюро "Вся Москва", победитель конкурса "Московские мастера" в номинации "Экскурсовод" в 2022 году Марина Крамская; создатель, координатор и ведущий видеоблога "Прогулки по Москве", лингвист, москвовед, лауреат премии "Путеводная звезда" в 2020 и 2022 годах Александр Усольцев", - добавили в пресс-службе.

Победители квиза получат призы от комитета по туризму Москвы, АНО "Мой район", музея Гаража особого назначения ФСО России - партнеров мероприятия.