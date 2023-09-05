На исторических зданиях Русской духовной миссии в Иерусалиме установили памятные таблички

Церемония их открытия состоялась во вторник с участием посла России в Израиле Анатолия Викторова и председателя совета Императорского православного палестинского общества в Израиле Игоря Ашурбейли

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Памятные таблички установлены на трех исторических зданиях в Иерусалиме, связанных с Русской духовной миссией в этом городе. Церемония их открытия состоялась во вторник с участием посла РФ в Израиле Анатолия Викторова и председателя совета Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Израиле Игоря Ашурбейли.

"Памятные таблички с надписями на русском, английском и иврите появились сразу на трех объектах в Иерусалиме. Это два объекта, которые принадлежат Русской духовной миссии: само центральное здание миссии и знаменитый Троицкий собор. Кроме того, напротив Русской духовной миссии есть здание Русской больницы, которое сейчас принадлежит муниципалитету Иерусалима, но на нем до сих пор написано: "Русская больница", - рассказал корреспонденту ТАСС Ашурбейли.

По его словам, появление табличек на этих памятниках истории и культуры в центре Иерусалима означает публичное признание их принадлежности к русскому наследию со стороны израильских властей. Среди участников церемонии был и начальник управления защиты памятников истории и культуры Иерусалима Ицик Швейки, отметил председатель совета ИППО в Израиле.

Все три здания, на которых установлены памятные таблички с рассказом об их истории, относятся к комплексу "Русских построек", расположенному в самом центре Иерусалима, недалеко от Старого города. Все они возведены в период с 1860 по 1864 год по проекту архитектора Мартина Эппингера на средства Российской империи. Большей частью построек исторически управляло ИППО.

Православное палестинское общество было учреждено в 1882 году российским императором Александром III. Целями его работы были содействие паломничеству православных на Святую землю и востоковедческие исследования. До революции эта организация имела в Святой земле более 70 участков, на которых были построены храмы, подворья, гостиницы для паломников, больницы и учебные заведения.