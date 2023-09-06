Суд на три месяца приостановил работу золотодобытчиков, загрязняющих реки в Кузбассе

Лабораторные исследования выявили превышения по взвешенным веществам

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил деятельность золотодобывающей компании "Сисим" на реке Горелая и ручье Александровский, где произошло загрязнение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе проведенной проверки месторождения обнаружено дренирование неочищенной воды через тело технологической насыпи. Загрязненная вода просачивается на выположенный участок насыпи, собирается на поверхности и стекает в водный объект река Горелая. В данной точке произведен замер расхода загрязненных сточных вод, поступающих в реку Горелая. Кроме того, испытательной лабораторией отобраны пробы сточной воды, пробы природной воды в реке Горелая выше и ниже места поступления в водный объект сточных вод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лабораторные исследования выявили превышения по взвешенным веществам, железу и меди. При этом разрешения на сброс сточных вод в Горелую и Александровский у компании не было. Реки являются притоками Кии, протекающими мимо населенных пунктов.

В результате суд признал "Сисим" виновным по ст. 7.6 КоАП (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и запретил деятельность компании на использованию Горелой и Александровского с целью разведки и добычи полезных ископаемых и осуществления сброса сточных вод сроком на 90 суток.