Маск заявил, что поединок можно организовать после возвращения Цукерберга из отпуска

Руководитель Meta ранее отказался от поединка в римском Колизее

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что после возвращения из отпуска руководителя корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марка Цукерберга они могут организовать поединок.

"Почему он не хочет драться со мной? Цук (Цукерберг - прим. ТАСС) сказал: "Назови место". Поэтому я и назвал его дом, но мне сказали, что он уехал в путешествие. Возможно, мы сразимся, когда он вернется", - написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому бизнесмен предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Сам Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше".

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.