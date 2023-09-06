В летних сменах Морского центра имени Петра Великого участвовали свыше 1 тыс. школьников

Дети изучали историю отечественного Военно-морского флота, участвовали в практических занятиях на шлюпках ЯЛ-6 и швертботах "Оптимист", мастер-классах по вязанию морских узлов и рисованию, отмечали памятные даты и значимые праздники

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. школьников из Москвы изучили историю отечественного Военно-морского флота и приняли участие в практических занятиях на шлюпках и швертботах в рамках летних смен Морского центра имени Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С июня по август в столице прошли детские летние смены образовательной программы "Каникулы с пользой". В них участвовали более 1,1 тыс. детей в возрасте от семи до 17 лет. Смены длились по пять дней и проходили на двух площадках - на базе Морского центра имени Петра Великого и Московского городского дома учителя филиала "Поведники", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что дети изучали историю отечественного Военно-морского флота, крупнейших судостроительных предприятий, морских городов России, участвовали в практических занятиях на шлюпках ЯЛ-6 и швертботах "Оптимист", мастер-классах по вязанию морских узлов и рисованию, отмечали памятные даты и значимые праздники.

Участники также соревновались в спортивных, киберспортивных и интеллектуальных играх, показывали творческие номера, изучали правила дорожного движения в "Лаборатории безопасности", посетили выставку Морского центра "Война глазами бойцов Красной армии", посвященную 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, и поучаствовали в конкурсе рисунков "1 418 дней". При поддержке колледжа Академии водного транспорта Российского университета транспорта дети стали участниками прогулки на теплоходе "Адмирал", узнали о гражданском транспорте главной водной артерии Москвы.

"Мастер-классы для детей проводили известные российские личности, среди которых серебряный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира по гандболу Эмилия Турей, президент Федерации северной ходьбы в Москве Татьяна Полякова, мастер спорта России по регби Андрей Федоров, многократный победитель и призер российских и международных соревнований по северной ходьбе Алексей Беляев, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики факультета космических исследований Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель Школы юного исследователя космоса Семен Панферов, путешественник, член русского географического общества Евгений Ташкин", - добавили в пресс-службе.