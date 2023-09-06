Губернатор Ямала предложил преподавать в школах историю и культуру стран Азии

Дмитрий Артюхов отметил, что три школы региона подписали соглашение с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, в рамках которого будут организованы стажировки в Китае

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Культуру и историю азиатских стран необходимо изучать в школах, это позволит молодежи лучше ориентироваться в профессиях, такое мнение высказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"Если мы говорим о повороте на Восток, если мы хотим, чтобы наши дети в дальнейшем выстраивали эффективные деловые отношения со странами Востока, то давайте этому учить. <…> Давайте начнем с [изучения] истории и культуры. Это не требует сложного языкового знания, но если мы будем знать основные события, элементы культурного кода, то это позволит ребятам лучше ориентироваться, когда они будут выходить в профессию", - сказал он.

Он отметил, что три школы региона подписали соглашение с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, в рамках которого будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ, а также планируется проведение совместных культуроведческих мероприятий и выездные семинары.

О форуме

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.