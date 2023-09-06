В Чувашии открылась первая в Поволжье учебная лаборатория по спутниковым системам

Студенты будут выполнять проекты по разработке и обслуживанию систем управления спутниковых сигналов

ЧЕБОКСАРЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Чувашский государственный университет (ЧГУ) имени И. Н. Ульянова в партнерстве с компанией "ВНИИР-Прогресс" открыл первую в Поволжье учебную лабораторию "Глобальные навигационные спутниковые системы" (ГНСС). Студенты будут выполнять проекты по разработке и обслуживанию систем управления спутниковых сигналов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

"В ЧГУ им. И. Н. Ульянова открылась первая в Поволжье учебная лаборатория "Глобальные навигационные спутниковые системы". Студенты факультета радиоэлектроники и автоматики будут изучать здесь дальномерные коды ГНСС "Глонасс" и GPS, видимость созвездия спутников, влияние условий приема на точность позиционирования, учиться декодировать и расшифровывать данные "Глонасс" и GPS", - отметили в пресс-службе.

Студенты будут изучать курс "Спутниковые радионавигационные системы", входящий в дисциплину "Основы радиотехнических систем". Уточняется, что лаборатория создана вместе с давним партнером вуза - компанией "ВНИИР-Прогресс", где есть потребность в молодых специалистах по спутниковым навигационным технологиям. Осваивать практические навыки работы студентам помогут не только преподаватели вуза, но и специалисты предприятия.

"Оборудование для лаборатории предоставило предприятие: это четыре установки спутниковых радионавигационных систем и антенны спутниковой системы навигации <...>, которые уже размещены на крыше главного корпуса [ЧГУ]. А в самой лаборатории разместились модели спутников "Глонасс" в масштабе 1:10 и 1:25. Оборудование позволит выполнять проекты по разработке и обслуживанию управления спутниковых сигналов", - поясняется в сообщении.

По словам генерального конструктора системы "Глонасс" Сергея Карутина, основным направлением исследовательской деятельности новой лаборатории станет спутниковая навигация. "В современных условиях такое сотрудничество является очень важным. <...> Уверен, что лаборатория уже в ближайшее время сможет внести свой вклад в науку. Здорово, что лаборатория будет готовить специалистов, обладающих необходимыми знаниями для работы на производстве", - процитировали Карутина в министерстве.

Ректор ЧГУ Андрей Александров, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что для рядового пользователя стали привычным удобством технологии спутниковой навигации. По его словам, для их производства и обслуживания требуются специалисты, которые должны обладать широкими знаниями в области электроники, радиотехники, геодезии, навигации, информационных и космических технологий. "Я очень рад и горд, что именно в чувашском госуниверситете появилась собственное "место силы" для таких прогрессивных специалистов - новая уникальная лаборатория", - подчеркнул Александров.