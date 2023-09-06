В новосибирском кардиоцентре к 2029 году появится семь новых корпусов

По данным пресс-службы правительства города, в первую очередь планируется провести реконструкцию и строительство комплекса высоких медицинских технологий и объектов инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Семь новых корпусов общей площадью почти 70 тыс. кв. м будут построены в рамках реконструкции Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске в 2029 году. В центре появится комплекс высоких медицинских технологий, детский лечебный корпус, виварий, административные здания, что решит проблему площадей на ближайшие 25 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Семь новых корпусов общей площадью почти 70 тыс. кв. м будут построены в рамках комплексной госпрограммы РФ "Строительство" на территории клиники им. ак. Е. Н. Мешалкина. Губернатор Андрей Травников оценил перспективы развития уникального медицинского исследовательского центра", - говорится в сообщении.

Вторая очередь реконструкции кардиоцентра будет реализована с 2023 по 2029 год, ее стоимость - почти 13 млрд рублей. Проектирование планируется завершить до конца года. В планах - реконструкция и строительство научного и клинического комплекса и капстроительство вивария.

В первую очередьпроведут реконструкцию и строительство комплекса высоких медицинских технологий и объектов инфраструктуры: реконструкция отделения радиотерапии, капстроительство детского лечебного корпуса и лечебного корпуса, капстроительство здания с административными помещениями для хранения материалов, многоуровневой автостоянки на 500 мест, гаража с мастерскими и бытовками.

"Главная жемчужина - детский корпус на 120 коек. Это будет детское кардиохирургическое отделение и детская онкология (направление - нейроонкология). Согласовали действия с федеральным Минздравом, с региональным, специалисты есть", - приводит пресс-служба слова гендиректора центра Александра Чернявского.

Также планируется создание гибридной МРТ-операционной - она станет второй в России - для выполнения нейрохирургических и кардиохирургических вмешательств.

Ранее пресс-служба кардиоцентра сообщила, что гибридную операционную для выполнения сложных операций при лечении онкологии, в частности, опухолей мозга, под МРТ-контролем запустят в НИМЦ им. Е. Н. Мешалкина в 2023 году. Операционная будет оснащена первым в России томографом Тесла 3.0 самого последнего поколения стоимостью почти 300 млн рублей.