В Москве 12 сентября откроется выставка к 100-летию Зои Космодемьянской

Проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка в честь 100-летия с дня рождения Зои Космодемьянской - первой женщины, которая в годы Великой Отечественной войны была удостоена звания Героя Советского Союза, откроется 12 сентября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Выставочный проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"12 сентября, накануне 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской, в Музее Победы откроется выставка "Жизнь за Москву". Впервые выставочный проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея. В создании уникального проекта приняли участие три музея: Музея Победы, Музей Зои Космодемьянской и школьный музей московской школы №201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских", - сказали в пресс-службе.

В экспозицию вошли семейные архивные фотографии и реликвии, которые расскажут посетителям о детстве и школьных годах Зои. Организаторы выставки постараются передать атмосферу Москвы довоенных лет. Часть экспозиции будет посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне, которые наравне с мужчинами сражались на передовой, трудились в госпиталях и на заводах. "Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма", - добавили в пресс-службе.

На выставке будут представлены фронтовые зарисовки художницы Софьи Урановой, служившей писарем в штабе полка, стихи поэтессы Юлии Друниной, работавшей санитаркой, а также личные вещи других женщин-героев: санинструкторов Екатерины Дёминой и Зинаиды Зубковой, журналистки Галины Хромушиной, летчика Ларисы Розановой, машинистки Марины Флеровской.

О Зое Космодемьянской

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, не выдав своих товарищей, Зоя Космодемьянская была казнена немецко-фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области.