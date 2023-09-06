Патриарх Кирилл предложил связать празднование Дня города Москвы с памятью святителя Петра

Предстоятель Русской православной церкви назвал его "основоположником Москвы как столичного града"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил связать День города Москвы (в этом году 9-10 сентября) и день памяти святителя Петра, митрополита Московского, чтобы о нем больше знала современная молодежь. Предстоятель Русской православной церкви назвал святителя "основоположником Москвы как столичного града".

"Печально, что история святителя Петра как-то мало сегодня упоминается нашими историками, об этом мало что знает молодежь, и, даже празднуя День города, мы как-то никак его не связываем с памятью святителя Петра, а ведь, наверное, надо было бы связывать. Потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы нашей родины", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

По его словам, Петр принял исторически важное решение - перенести "кафедру всея Руси" из города Владимира в Москву, а если бы этого не произошло, то "навряд ли бы Москва возвысилась". Это деяние святителя, считает патриарх, промыслительно имело огромное значение для будущего города, ставшего столицей великого государства.

"Конечно, есть и князь Юрий Долгорукий, который сыграл политическую роль в возвышении Москвы, но в то время без благословения церкви и без участия церкви никакой град не смог бы стать первопрестольным. <...> Поэтому еще и еще раз обращаюсь ко всем, кто бы мог повлиять на это, сделайте дело: День города Москвы - день памяти святителя Петра, которому Москва и москвичи на протяжении всех поколений должны быть благодарны за то, что этот град стал столичным градом", - добавил патриарх.

Святитель Петр (около 1260-1326), митрополит Киевский, а впоследствии - Московский и всея Руси, возглавил церковь после того, как в 1305 году умер митрополит Киевский Максим, перенесший престол Киевского митрополита во Владимир из-за опасности набегов кочевников. Митрополит Петр в 1325 году перенес свою резиденцию в Москву по просьбе великого князя Иоанна Калиты и стал первым из митрополитов Киевских и всея Руси, постоянно пребывавшим в Москве.

В Москве Петр основал Высоко-Петровский монастырь и заложил основание Успенского собора Кремля. Святитель пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России. Его мощи были погребены в Успенском соборе Кремля.