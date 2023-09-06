Слуцкий считает нужным включить арктические города России в программу "Культурная среда"

Она предусматривает субсидирование ремонта домов культуры в населенных пунктах, где проживают до 50 тыс. жителей

ТАСС, 6 сентября. ЛДПР выступает за включение городов Арктической зоны России в программу "Культурная среда", которая предусматривает субсидирование ремонта домов культуры в населенных пунктах, где проживают до 50 тыс. жителей. Об этом сообщил лидер фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе своей рабочей поездки в Архангельск.

"Ситуацию в Архангельске и других северных городах нужно исправлять с помощью федерального центра. Так, у нас есть отличный федеральный проект "Культурная среда", в рамках которого выделяются средства на ремонт домов культуры в сельской местности, в населенных пунктах до 50 тыс. жителей. Но такие города, как Архангельск, под эту программу не попадают. Поэтому будем инициировать изменения в проект с тем, чтобы включить в параграф "Строительство и капремонт учреждений культурно-досугового типа" города до 500 тыс. жителей или города Арктической зоны России", - предложил Слуцкий.

Федеральный проект "Культурная среда" предполагает субсидирование ремонта домов культуры в населенных пунктах до 50 тыс. жителей. Однако дефицит средств на эти цели испытывают и такие крупные, но удаленные города,как Архангельск. Об этом Слуцкому рассказали на встрече с коллективом ДК "Луч".

Представители культурного сообщества города сообщили, какие учреждения пришли в запустения и сколько будет стоить их ремонт. Так, 280 млн руб. необходимы на ремонт культурного центра "Северный". Серьезных затрат потребует ремонт зрительного зала в Ломоносовском дворце культуры и капремонт Исакогорского-Цигломенского культурного центра.

"Сеть домов культуры нужно возрождать по всей России. Это особенно актуально для удаленных населенных пунктов, которые не избалованы возможностями для досуга. К таким можно отнести и Архангельск - город невероятной красоты, но, увы, с убывающим населением. Причем люди уезжают в том числе и из-за того, что чувствуют себя слишком оторванными от центра. Наша задача создать здесь условия, ничем не уступающие столичному уровню", - сказал Слуцкий.