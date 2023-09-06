6 сентября, 14:14

Россиянин стал миллионным пассажиром авиакомпании Flyone Armenia

Председатель правления авиакомпании Арам Ананян заявил, что авиационная отрасль Армении адаптируется новым реалиям, создавая комфортные условия для российских пассажиров

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, летевший через Ереван из Милана в Москву, стал миллионным пассажиром армянского национального авиаперевозчика Flyone Armenia. Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления авиакомпании Арам Ананян, в аэропорту Милана ему вручили символический ваучер, подтверждающий этот факт.

"Примечательно, что нашим миллионным пассажиром стал именно гражданин России, да и не только он, но и вся его семья. <...> Ереван стал одним из ключевых хабов для российских пассажиров, которые все чаще выбирают нашу страну не только как конечный пункт назначения, но и как транзит", - отметил он.

По словам Ананяна, авиационная отрасль Армении адаптируется новым реалиям, создавая комфортные условия для российских пассажиров. 

Теги:
АрменияИталияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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