Россиянин стал миллионным пассажиром авиакомпании Flyone Armenia

Председатель правления авиакомпании Арам Ананян заявил, что авиационная отрасль Армении адаптируется новым реалиям, создавая комфортные условия для российских пассажиров

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, летевший через Ереван из Милана в Москву, стал миллионным пассажиром армянского национального авиаперевозчика Flyone Armenia. Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления авиакомпании Арам Ананян, в аэропорту Милана ему вручили символический ваучер, подтверждающий этот факт.

"Примечательно, что нашим миллионным пассажиром стал именно гражданин России, да и не только он, но и вся его семья. <...> Ереван стал одним из ключевых хабов для российских пассажиров, которые все чаще выбирают нашу страну не только как конечный пункт назначения, но и как транзит", - отметил он.

По словам Ананяна, авиационная отрасль Армении адаптируется новым реалиям, создавая комфортные условия для российских пассажиров.