Поезду Ростов-на-Дону - Москва вернули название "Тихий Дон" спустя 14 лет

Поезд получил такое название в честь романа Михаила Шолохова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Фирменному поезду № 19/20 сообщением Ростов-на-Дону - Москва вернули имя "Тихий Дон". Пассажирский состав под историческим названием впервые спустя 14 лет отправился со станции Ростов Главный в столицу, передает корреспондент ТАСС.

"Это возвращение традиций, традиций донской земли, реализация задачи развития туристического потенциала Ростовской области. Конечно, мы отдаем дань уважения нашему великому земляку и создаем новые условия для пассажиров. Это пять составов, которые теперь под брендом "Тихий Дон" будут ездить из Ростова в Москву и обратно. Мы надеемся, что люди познакомятся поближе с историей Ростовской области, с историей людей, которые здесь жили и живут", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии запуска поезда.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, курсировать под историческим именем поезд Ростов-на-Дону - Москва будет ежедневно. До конца текущего года тематическое оформление интерьеров будет распространено на все пять составов фирменного поезда.

"Это проект, который развивался несколько лет. Большая работа сделана, приобретено 72 новых вагона, но самое главное, что сегодня поезд начинает курсировать с новым духовным и идеологически-историческим наполнением. История - это про Родину, недаром все купе забрендированы, во всех купе имеются высказывания Шолохова. Каждый пассажир может погрузиться в историю своей семьи, своего края, захочет посетить шолоховские места", - отметил генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Пястолов.

В среду со станции Ростов Главный в торжественной обстановке проводили в Москву пассажирский состав, который с 2009 года до сегодняшнего дня носил имя "Премиум". Дизайн вагонов класса "люкс", купе и плацкартных вагонов был разработан на основе материалов, предоставленных Государственным музеем-заповедником Михаила Шолохова. Здесь размещены плакаты с пейзажами Ростовской области и цитатами автора романа "Тихий Дон".

Первый рейс фирменного скорого поезда № 19/20 "Тихий Дон" Ростов-на-Дону - Москва состоялся в 1966 году. Имя "Тихий Дон" поезд получил в честь романа Шолохова.