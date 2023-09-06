В Запорожской области объявили 8 сентября нерабочим днем

Решение приняли для того, чтобы жители региона смогли принять участие в выборах, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Предстоящая пятница, 8 сентября, в Запорожской области объявлена нерабочим праздничным днем, чтобы жители региона смогли принять участие в выборах, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. Выходной объявляется с целью реализации избирательных прав жителей региона.

"С целью реализации избирательных прав граждан РФ, проживающих на территории Запорожской области, подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года - первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований - объявляется нерабочим праздничным", - написал Балицкий.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 31 августа в регионе началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.