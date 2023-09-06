Число малоимущих россиян за I полугодие 2023 года сократилось на 1,6 млн человек

Оно составило 17,3 млн, сообщили в Росстате

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число россиян с доходами ниже границы бедности за I полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,6 млн человек - до 17,3 млн. Таким образом, доля малоимущих снизилась до 11,9%, сообщается на сайте Росстата.

"В целом, за I полугодие 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, сократилось по сравнению с I полугодием 2022 года на 1,6 млн человек (с 18,9 млн человек до 17,3 млн человек) или на 1,1 п. п. (с 13,0% до 11,9%)", - говорится в сообщении.

В статистической службе пояснили, что граница бедности в I полугодии 2023 года составила 14 тыс. 106 рублей. В I полугодии 2022 года она составляла 13 тыс. 365 рублей.

Росстат также отметил и сокращение уровня бедности во II квартале этого года - на 1,3 п. п. "На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - отметили в службе.

Рост доходов и выплат

По данным Росстата, во II квартале на 7,8% выросли денежные доходы населения. Рост реальных денежных доходов составил 5%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этом же периоде составила 73 534 рублей - это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 14,4%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 11,4%.

Средний размер назначенных пенсий вырос на 11,5%, он составил 19 455 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 11,5%. В реальном выражении пенсии выросли на 8,6%. Объем социальных выплат населению составил 4,1 трлн рублей - он вырос на 0,1 трлн рублей.

"На снижение уровня бедности позитивное влияние оказало расширение охвата новых категорий семей, получающих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. По состоянию на 1 июля 2023 года единое пособие назначено почти на 8 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет", - отметили в Росстате, добавив, что благодаря росту оплаты труда и адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченных групп населения выросли во II квартале 2023 года на 20,6% в номинальном выражении.