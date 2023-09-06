Более 9 тыс. школьников приняли участие в проекте "Москва - город открытий"

Участники предложили слоганы для образовательно-туристического проекта, идеи по проведению научно-познавательных игр для детей и мастер-классов по робототехнике и живописи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект "Москва - город открытий", посвященный развитию образовательного туризма для школьников, завершился на платформе "Город идей", в нем приняли участие свыше 9 тыс. человек. По итогам проекта реализуют 61 идею, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Жители отправили 1,6 тыс. идей по расширению ассортимента сувенирной продукции, созданию фирменного изображения и слогана проекта, предложили новые площадки для образовательных маршрутов и оставили более двух тысяч комментариев в тематических обсуждениях проекта. По итогам проекта реализуют 61 идею. Например, благодаря предложениям жителей в образовательных маршрутах появятся новые места: шоколадная фабрика, музей-заповедник "Царицыно", Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Музей космонавтики, московский автомобильный завод "Москвич", кластер "Ломоносов", - значится в сообщении.

Кроме того, участники предложили слоганы для образовательно-туристического проекта: "Москва - город открытий, город будущего!" и "Москва - город открытий. Меняемся вместе", а также идеи по проведению научно-познавательных игр для детей, мастер-классов по робототехнике и живописи. На этапе обсуждений участники поделились своим опытом в сфере образовательного туризма, рассказали, какими универсальными навыками должны обладать школьники и какие знания необходимы экскурсоводам, работающим с детьми.

О проекте и платформе

"Проект "Город открытий" - это возможность для школьников познакомиться с известными местами столицы и получить актуальные знания о профессиях будущего. Дети посещают высокотехнологичные производства, ИТ-компании, вузы и знакомятся с перспективными отраслями и профессиями. Каждая экскурсия включает в себя мастер-классы и семинары, на которых молодые гости столицы знакомятся с инновационными отраслями", - отметили в комитете.

Там добавили, что в рамках проекта учащиеся приобретают первые профессиональные навыки, расширяют кругозор и получают опыт, который смогут применить в своих родных городах. Проект был создан комитетом по туризму Москвы в 2020 году и реализуется в рамках нацпроекта "Образование" с целью знакомства школьников с карьерными возможностями в России и помощи в профориентации.

Платформа "Город идей" начала свою работу в 2014 году. Здесь москвичи делятся предложениями, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 450 тыс. москвичей, реализовано уже свыше 5 тыс. идей. Горожане приняли участие в 49 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы.