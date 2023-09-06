Авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург приостановили по техническим причинам

В пресс-службе Министерства транспорта Ярославской области сообщили, что регион оперативно ищет перевозчика для замены

ТАСС, 6 сентября. Авиакомпания "Икар", входящая в состав Nordwind Airlines, отменила рейсы в направлении Ярославль - Санкт-Петербург по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта Ярославской области.

"Перевозчик, осуществляющий перевозки в направлении Санкт-Петербурга, был вынужден отменить рейсы по техническим причинам", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что для минимизации временных неудобств, связанных с отменой рейсов, регион работает над тем, чтобы оперативно найти и заменить перевозчика.

По итогам лета 2023 года, самым популярным направлением из ярославского аэропорта Туношна стал Санкт-Петербург, было перевезено более 8 тыс. пассажиров. В настоящее время авиаперевозки в Ярославле осуществляют авиакомпании "Азимут" и "ЮВТ Аэро". Маршрутная сеть включает два направления: Сочи и Казань. Запланированы новые направления: 11 сентября откроется воздушное сообщение с Уфой, с 12 сентября - с Пермью, с 25 сентября - с Самарой.