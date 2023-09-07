7 сентября, 06:46

Минниханов предложил провести второй российско-китайский форум "Ростки" в ноябре 2024 года

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В работе первого форума принимают участие более 5,5 тыс. человек

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Татарстан предложил провести второй российско-китайский форум "Ростки" в середине ноября 2024 года. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на церемонии открытия первого форума в Казани.

"Казань впервые принимает гостей из Китая на данной площадке в таком формате. У нас есть огромное желание проводить данное мероприятие на этой площадке ежегодно. И мы предлагаем новую дату на будущий год. Это 14-15 ноября 2024 года. С нетерпением ждем наших китайских партнеров на втором российско-китайском форуме в Казани", - сказал Минниханов.

Он отметил, что Китай выступает надежным партнером в достижении поставленных целей.

В работе первого форума принимают участие более 5,5 тыс. представителей 24 стран и 57 регионов России.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияКитайТатарстан
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