Акцию "Водная аллея - 2023" в московском парке "Музеон" посетили 11,5 тыс. человек

По словам руководителя ведомства Дмитрия Кириллова, экологическое просвещение важно для всех россиян, а не только молодежи

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эколого-просветительскую акцию "Водная аллея", которая прошла в парке "Музеон" с 31 августа по 6 сентября, посетили более 11,5 тыс. детей и взрослых. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Росводресурсов.

"В Москве завершилась эколого-просветительская акция Росводресурсов "Водная аллея". Мероприятие под слоганом "Беречь главное - легко" прошло на набережной в парке "Музеон" при поддержке Минприроды России. За неделю площадку посетили более 11,5 тыс. детей и взрослых", - говорится в сообщении.

По словам руководителя ведомства Дмитрия Кириллова, экологическое просвещение важно для всех россиян, а не только молодежи.

"Это диалог, который Росводресурсы выстраивают с населением на протяжении десятилетия. Сохранение наших водных ресурсов - большая ответственность как для нас с вами, так и для будущих поколений", - сказал Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении.

Для гостей экологического праздника работали интерактивные экспозиции, виртуальный кинотеатр с фильмами о водоемах России, школа супергероев воды. Каждый гость площадки мог воспользоваться "Калькулятором водного следа": мини-приложение не только вычисляет количество используемой в повседневности воды, но и сообщает о способах ее экономить.

Начиная с 2015 года, акцию "Водная аллея" успели посетить более 430 тыс. жителей России. Мероприятие также проходило в Махачкале, Хабаровске, Омске, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, городах Крыма.