В Чечне на курорте "Ведучи" появятся новые горнолыжные трассы и канатная дорога

Канатная дорога протяженностью 4,4 км свяжет северный и южный склоны курорта

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Новые горнолыжные трассы и канатную дорогу построят на курорте "Ведучи" в горах Чеченской Республики к концу 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, премьер Чеченской Республики Муслим Хучиев и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов на встрече в Москве обсудили развитие туристических объектов и ход выполнения инвестиционных проектов на территории Чечни. Особое внимание было уделено всесезонному курорту "Ведучи", где до конца следующего года планируется завершить строительство новых горнолыжных трасс, а также канатной дороги протяженностью 4,4 км, которая свяжет северный и южный склоны курорта", - говорится в сообщении.

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