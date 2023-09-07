Вильнюс отказался от фестиваля фейерверков, который якобы пугает беженцев с Украины

Критики назвали аргументы смехотворными

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Вильнюс отказался от проведения традиционного фестиваля фейерверков, звуки которых якобы пугающе действуют на обосновавшихся в городе беженцев с Украины. Организаторы мероприятия сообщили, что получили от столичного муниципалитета отказ на заявку о его проведении.

"Сожалеем, что отказ в проведении популярного среди горожан фестиваля обоснован не правовыми аргументами, фактами и законами, а не соответствующей реальности информацией и надуманными доводами", - сказал журналистам Овидиюс Баркаускас, глава фирмы "Бликас", которая 15 лет проводила фестиваль фейерверков с музыкальным сопровождением "Вильнюсская феерия".

Кампания по отказу от "пушечного фестиваля", который якобы негативно отражается на психическом состоянии беженцев с Украины, была развернута в СМИ и докатилась до Сейма (парламента). Внесено предложение о полном запрете фейерверков, которые к тому же пугают четвероногих питомцев населения. Критики считают эти аргументы смехотворными, а глава работающей более 30 лет фирмы "Бликас" говорит, что ее толкают к банкротству.