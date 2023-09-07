В Воронеже из-за карантина по ротавирусной инфекции ограничили занятия в допобразовании

В очном формате занятия планируют возобновить в 20-х числах сентября

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. В Воронеже по рекомендации санитарных врачей ограничили очные занятия в учреждениях дополнительного образования из-за карантина по ротавирусной инфекции, который с 8 сентября ввели в первых классах гимназии имени Басова. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Воронежа.

"Муниципалитет по рекомендации санврачей принял решение ограничить групповые занятия в учреждениях дополнительного образования, культуры и искусств. В очном формате они стартуют позже, чем обычно - с 20-х чисел сентября. Приказы изданы, доведены до учреждений и, соответственно, до родителей. Эта мера призвана замедлить или остановить возможное заражение детей в других общеобразовательных учреждениях, поскольку на такие занятия приезжают дети из разных школ", - говорится в сообщении.

Ротавирусная инфекция вызывается ротавирусами, наиболее часто фиксируется в зимне-весенний период, в числе симптомов диарея, рвота, резкое повышение температуры.

По данным мэрии Воронежа, в двух первых классах гимназии имени Басова зафиксировали заболевания ротавирусной инфекцией, учеников с 8 сентября отправили на карантин. Власти города обратились к жителям, у которых в семье есть школьники, присмотреться к самочувствию детей, при первых признаках недомогания оставлять их дома и вызывать врача.