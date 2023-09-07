Путин поручил осенью принять закон о защите прав граждан при обработке больших данных

Президент назначил ответственными за выполнение премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым в ближайшее время принять изменения в закон о персональных данных, которые нужны для обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

"Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить принятие федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных" в период осенней сессии 2023 года", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законотворческая работа

О необходимости принятия этого закона речь шла на совещании президента с членами правительства в июле. Тогда министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о создании законодательной базы, которая позволит обеспечить доступность больших данных для разработчиков искусственного интеллекта. По его словам, подготовлены поправки ко второму чтению проекта закона, при этом их авторы сконцентрировались на вопросах обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

Министр отметил, что согласованы процедуры обезличивания данных, определены порядок, как будут формироваться датасеты, необходимые для машинного обучения, и правила, на которых внешние разработчики получат доступ к данным, чтобы начать обучать нейросети. Шадаев подчеркнул, что подготовленными поправками предусматривается прямой однозначный запрет на обработку больших данных, если это создает риски причинения вреда гражданам, обороне и безопасности. Доступ внешних разработчиков к большим данным будет возможен только в случае подтверждения отсутствия в них сведений, которые позволят идентифицировать гражданина, то есть исключается любая персонификация обрабатываемых больших данных. При этом внешний доступ к большим данным будет запрещен иностранным гражданам и компаниям с доминирующим иностранным участием.

Глава государства на июльском совещании поручил рассмотреть законопроект и принять его в осеннюю сессию. Путин обратил внимание на то, что обработка больших массивов данных является основой работы искусственного интеллекта, но сведения, касающиеся граждан, должны быть обезличены и надежно защищены. По словам президента, с учетом этих обязательных требований нужно организовать доступ к данным со стороны участников рынка.

Проект закона о внесении изменений в закон "О персональных данных" был внесен в Госдуму в 2020 году. Как говорится в сопроводительных материалах, он "направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных".