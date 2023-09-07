Эксперт: запрет Apple на работе не решает проблему уязвимости смартфонов на зарубежном ПО

Сотрудник инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров отметил, что iOS представляет собой закрытую экосистему

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ограничение использования устройств компании Apple в российских организациях не снижает риски утечки служебных данных. Для эффективной защиты нужны отечественные смартфоны и ПО, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

Он отметил, что платформа Apple iOS представляет собой закрытую экосистему, которую "невозможно изменять, удаляя настройки, бесконтрольно собирающие и передающие на серверы разработчика пользовательские данные". Программное обеспечение Android можно изменять под нужды пользователя, однако такой смартфон "из коробки" требует специальной подготовки, в том числе - проверки и установки специального ПО.

"Отказ [от использования продукции Apple в служебных целях] может быть эффективен в том случае, если в России будут созданы на 100% отечественные надежные версии мобильных операционных систем. То есть предустановленный американский Android, без зачистки следящих модулей, за границу передает данные пользователей не хуже, чем iOS", - сказал ТАСС эксперт.

Говоря о возможных масштабах наблюдаемой в организациях РФ тенденции отказа от iPhone, он исключил вероятность массового перехода россиян на другие устройства.

"Не думаю, что это массово коснется физических лиц. За исключением людей, работающих с конфиденциальной информацией и гостайной", - отметил Бедеров, добавив, что сам запрет может стать стимулом для разработки технологий защиты смартфонов от слежки в зависимости от потребностей конкретного предприятия.

"Нет устройства - нет проблемы"

Заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков, в свою очередь, отметил эффективность ограничения использования Apple на рабочих местах.

"Мера призвана нивелировать угрозы утечки информации в компанию Apple при бэкапировании устройства или использовании облачных сервисов компании. Про эффективность отказа ответ очевиден: нет устройства - нет проблемы", - сказал Пермяков ТАСС.

Он также указал на то, что сравнительно большая "открытость" платформы Android, позволяющая устанавливать приложения из различных источников, увеличивает риски для безопасности таких устройств.

"Думаю, тренд на запрет устройств [Apple] при исполнении должностных обязанностей сохранится. По поводу остальных стран - считаю, что он распространения не получит. Очень надеюсь, что появится общедоступный отечественный смартфон на российской ОС. Надеюсь, что будет несколько производителей. <…> Пока несколько отечественных разработок доступны только для госсектора", - заключил он.

Ограничения использования Apple

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".

Гонконгская газета South China Morning Post 6 сентября со ссылкой на источники сообщила о запрете китайским госслужащим использовать смартфоны корпорации Apple. На перенос данных на другие телефоны им дали время до конца сентября.