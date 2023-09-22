Астрономическая осень: что означает осеннее равноденствие

В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике (траектория его видимого годичного движения по большому кругу небесной сферы), перейдет из северного полушария небесной сферы в южное. В результате в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень. На всей Земле, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.

В этом году астрономическая осень начнется 23 сентября в 9:50 мск.

Осеннее и весеннее

Равноденствие происходит дважды в год: в марте и сентябре (четких дат нет, они могут сдвигаться на один-три дня).

В Северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское — осенним. В Южном — наоборот. В эти дни Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом. Во время равноденствий на экваторе светило находится ровно в зените, смена дня и ночи проходит четко через Южный и Северный полюса — по меридианам. В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. После равноденствия оно будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться.

Проблемы со связью

Это астрономическое явление может сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите (расположена над экватором Земли). В период прохождения Солнца через экватор его излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи. В таких удаленных местах земного шара, как остров Святой Елены в Атлантическом океане (заморская территория Великобритании) или малонаселенные регионы Аляски (США), которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Праздники и поминание предков

Во время осеннего равноденствия разные народы мира отмечали праздники, связанные прежде всего со сбором урожая и подведением итогов сезонных полевых работ. Так, у древних славян празднование начала осени и благодарения за урожай сопровождалось продолжительными народными гуляньями с традиционным приготовлением пирогов. Древние кельты отмечали праздник Мабон (Mabon) — фестиваль урожая и созревания яблок. Кельтские традиции сохранились во многих европейских странах, где в конце сентября — начале октября в настоящее время проводятся праздники, посвященные окончанию сбора урожая.

В Японии дни равноденствий являются официальными праздниками. День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"