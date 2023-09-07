Виктора Трухина уволили с поста директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Виктора Трухина уволили с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России после плановой проверки. Об этом сообщается на сайте агентства.

"В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Плановую проверку в сфере противодействия коррупции в научно-исследовательском институте проводило ФМБА России. "Федеральное медико-биологическое агентство передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки", - добавили в агентстве.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России - российский разработчик и производитель вакцин. Он, как сообщается на сайте, входит в перечень системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, перечень стратегических предприятий, а также перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли РФ.