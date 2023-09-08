В Саратове представили систему безопасного использования газа в многоквартирных домах

Разработку в пилотном режиме установят и начнут испытывать в одном из домов в конце 2023 - начале 2024 года

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Проект комплексного оснащения многоквартирных домов системой безопасного использования газа представили в Саратове на выставке передовых цифровых и инженерных решений и продуктов, которая проходит в рамках II Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом". Технология фиксирует утечку газа, пока его концентрация еще не опасна для человека, и передает информацию в аварийные службы.

"Сейчас участились случаи взрывов бытового газа, также есть летальные исходы от образования угарного газа. Было принято решение, что необходимо разработать комплексную систему безопасности в многоквартирных домах. Чтобы система работала абсолютно автономно, определяла концентрацию газа до взрывоопасной - когда еще возгорания произойти не может. Датчик определяет, подается сигнал на клапан, газ перекрывается", - рассказал ТАСС представитель НПП "Алмаз" Константин Клишин.

Разработкой занимается научно-производственное предприятие "Алмаз" совместно с ООО "Газпром межрегионгаз Саратов".

В случае с образованием угарного газа датчик также фиксирует неопасную для человека концентрацию, подает сигнал на клапан для отключения газа. Вместе с тем, по словам Клишина, сигнал от системы передается на пульт диспетчера аварийной службы. "Все происходит до того, как человек что-то почувствовал. Система срабатывает на безопасных концентрациях", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что в конце 2023 - начале 2024 года в пилотном режиме систему установят и начнут испытывать в одном из домов в Саратове, оборудование для этого уже изготовлено. "В перспективе планируется все жилые многоквартирные дома обеспечить такой системой безопасности", - добавил Клишин.

Об играх

II Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" проходят в Саратове 7-9 сентября в трех форматах: спортивные соревнования по восьми дисциплинам, физкультурно-творческий фестиваль и деловая программа. В мероприятиях игр участвуют представители почти 40 регионов РФ.

Программа деловых мероприятий "Роуд-шоу: Моя страна - Приволжский федеральный округ", которая проходит в рамках игр, включает пленарные заседания и дискуссии на темы, в числе которых искусственный интеллект и БПЛА, технологии для "Умного города". Также там представлена выставка с лучшими цифровыми и инженерными решениями производителей ПФО.