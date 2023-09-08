Адвокат Винника допустил, что его подзащитный может признать вину

Такой исход возможен в том случае, если шанс на победу в суде будет низким, сообщил Аркадий Бух

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в штате Калифорния в связи с ведущимся в отношении него в американском суде процессом, может признать вину в случае, если шанс на победу в суде будет низок. Об этом газете "Известия" сообщил его адвокат Аркадий Бух.

"Если в материалах выяснится, что совсем все плохо и шанс на выигрыш будет низкий, тогда мы будем говорить о признании вины. Если мы почувствуем на основании доказательной базы, что она [позиция обвинения] слабенькая, мы пойдем на суд присяжных", - сказал юрист изданию.

По словам Буха, он еще не успел ознакомиться со всеми материалами дела своего подопечного из-за их большого объема и традиционной скупости американского следствия в общении с адвокатами. "На самом деле это обычное поведение прокуратуры. Сопротивление, затягивание, нежелание выдавать полный пакет материалов - это обычная тактика американской федеральной прокуратуры. Это плохо, я считаю это незаконным. Но это то, что они делают во всех делах, и личность Винника тут ни при чем - это делают и по отношению к американцам, и по отношению к россиянам", - уточнил он.

Возможное признание вины в случае, если обвинение получит преимущество, направлено на сокращение грозящего Виннику 55-летнего срока тюремного заключения, отмечают "Известия". В юридической практике США признавший свою вину обвиняемый может получить срок меньше назначенного судом изначально.

Дело Винника

Винник был экстрадирован 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Его задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2019 года Винника доставили во Францию, где против него ранее также были выдвинуты обвинения. В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал россиянина по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем некоторых организаций и частных лиц. Кроме того, с Винника были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак. В начале августа 2022 года россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем немедленно этапирован в США.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, мошенничестве в сфере компьютерной информации в размере 750 млн рублей. Сам Винник еще в ходе пребывания под стражей в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом. Федеральный суд Северного округа Калифорнии приступил к рассмотрению дела россиянина в декабре 2022 года.