Петербургский ЛЭТИ подписал соглашение с аргентинским университетом

Договоренности предусматривают проведение совместных мероприятий и исследований, разработку программ двойных дипломов, а также обмен преподавателями, студентами, учебной и методической литературой

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" подписал соглашение о сотрудничестве с аргентинским Национальным университетом Артуро Хауретче. Об этом сообщило в четверг представительство Россотрудничества в южноамериканской республике.

"Договоренности предусматривают проведение совместных мероприятий и исследований, обмен преподавателями и студентами, научной, учебной и методической литературой, разработку программ двойных дипломов и многое другое", - говорится в сообщении.

Помимо подписания соглашения, руководитель международного студенческого офиса СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ренат Ялышев провел презентации программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, которые предлагаются иностранным учащимся. Кроме того, аргентинским старшеклассникам был представлен бесплатный онлайн-курс LETIteach на испанском языке для инженеров, разработанный специалистами российского вуза. "Мы очень рады, что с успехом прошла уже вторая неделя российского образования в Аргентине в этом году. Мы с партнерами из российского вуза "ЛЭТИ" провели ряд мероприятий, среди которых лекции, презентации, встречи с представителями местных вузов и школ", - отметила глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова

По словам Ялышева, у СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и Национального университета Артуро Хауретче есть "ряд общих направлений для развития сотрудничества с точки зрения образования и проведения совместных исследований, таких как биотехнические системы, компьютерные технологии, сферы автоматизации и мехатроники". "Между аргентинцами и россиянами много общего, я уверен, что это позволит выстроить долгосрочные взаимоотношения несмотря на разделяющие нас расстояния", - добавил он.