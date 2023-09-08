Казанский университет в октябре откроет филиал в Каире

Обучение будет осуществляться по четырем образовательным программам, сообщил проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Каире начнет работу в октябре. К обучению приступит порядка 1 тыс. студентов, сообщил ТАСС проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев на полях форума "Ростки" в Казани.

"Сейчас еще идет приемная кампания. Мы планируем, что в этом году там начнет обучаться до тысячи ребят. Будут открыты четыре образовательные программы. И мы надеемся, что все будет успешно", - сказал Алишев. "Учебный процесс в вузах Египта начинается где-то в середине октября. И он, соответственно, примерно в этих датах будет открываться. То есть у нас диапазон примерно с 15 по 20 октября. Мы сейчас в очень горячей фазе подготовки документов", - отметил проректор.

Филиал в Каире станет вторым для КФУ, еще один работает в Узбекистане. По слова Алишева, вуз рассматривает возможности по открытию филиалов и в других странах. "Для нас самое важное - качество образования, наша возможность поддержать качество образования в этих странах. Мы всегда обдуманно принимаем такие решения", - сказал он.

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. Вуз имеет три филиала в Татарстане - в Набережных Челнах, Елабуге и Чистополе, один в Узбекистане - в городе Джизаке.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября. Деловые мероприятия дополнят культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".