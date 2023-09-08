Учебный год в Энергодаре начнется 11 сентября

Власти решили перенести День знаний из-за риска атак со стороны Вооруженных сил Украины. Образовательные учреждения города только готовятся к началу учебного процесса

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Учебный год в школах Энергодара, расположенного на севере Запорожской области рядом с линией боевого соприкосновения, начнется в понедельник, 11 сентября, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 1 сентября сообщил журналистам, что в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, из-за риска атак со стороны Вооруженных сил Украины власти решили перенести День знаний.

"Сейчас ведем работу для начала учебного процесса, он запланирован у нас на 11 сентября, - рассказал собеседник агентства. - Дети будут учиться очно. У нас наблюдается рост количества учащихся. Прирост порядка 500 учеников по отношению к прошлому году. Население возвращается, зимой была совершенно другая картина".

Собеседник агентства отметил, что образовательные учреждения города только готовятся к началу учебного процесса. По его словам, после ремонта в рамках шефской помощи Росатома в Энергодаре откроются школы №2, 4 и 5. "Во 2-й школе мы полностью реконструировали спортзал. Это не только ремонт, но и качественная вентиляционная система", - отметил глава города.

По словам собеседника, при поддержке корпорации "Росатом" в трех школах Энергодара спроектированы и будут открыты специальные профильные атомклассы для более высокого уровня естественнонаучной подготовки учеников, углубленного изучения физики и математики.