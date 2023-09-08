Останки 30 монахов из Кремля перезахоронили в Даниловом монастыре

Это произошло в канун знаменательного для РПЦ события - празднования 40-летия возрождения Даниловской обители

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Останки 30 монахов из древнего Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля захоронили в столичном Даниловом мужском монастыре. Это произошло в канун знаменательного для Русской православной церкви события - празднования 40-летия возрождения Даниловской обители, сообщили в синодальном отделе РПЦ по монастырям и монашеству.

"В Даниловом ставропигиальном (подчиняющемся непосредственно патриарху - прим. ТАСС) мужском монастыре Москвы состоялось захоронение костных останков 30 иноков Спасо-Преображенского монастыря, существовавшего в XIV-XV веках на территории Московского Кремля. Перед захоронением была совершена заупокойная лития", - говорится в сообщении.

Из летописей известно, что созданная в Кремле обитель приняла в число братии даниловских монахов - насельников первого в Москве монастыря, основанного в конце XIII века благоверным князем Даниилом Московским. Сам же Данилов монастырь возродился на прежнем месте, где стоит и сейчас, только в конце XV столетия, в царствование Ивана Грозного.

Костные фрагменты были обнаружены в 1997 году при ведении земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесенного в 1933 году. Спустя 10 лет по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II останки были извлечены из земли, экспертиза подтвердила их подлинность и принадлежность XIV веку. Реликвия пребывала на Патриаршем подворье при храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине г. Москвы вплоть до 4 июля 2023 года, когда останки были перенесены и размещены в Даниловской поминальной часовне.

"Монахи, которые потрудились здесь, которые молились за Святую Русь, сегодня возвращаются к нам", - процитировали в синодальном отделе слова наместника обители епископа Солнечногорского Алексия.