Финансируемая США программа поиска редких вирусов остановлена

Это был последний исследовательский проект, поддерживаемый федеральным правительством, разработанный для выявления ранее неизвестных патогенов, которые могут стать причиной очередной пандемии

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена прекратила финансирование исследовательской программы, направленной на обнаружение и каталогизацию тысяч экзотических патогенов со всего мира. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, Агентство США по международному развитию (USAID) уведомило, что финансирование программы DEEP VZN стоимостью $125 млн было остановлено после переоценки рисков.

Программа DEEP VZN ("Открытие и исследование новых патогенно-вирусных зоонозов") возглавляемая исследователями из Университета штата Вашингтон, была организована с целью собрать почти полмиллиона биологических образцов из дикой природы и выделить из них по крайней мере 12 тыс. новых вирусов для дальнейшего изучения. Это был последний из серии поддерживаемых федеральным правительством исследовательских проектов, направленных на выявление ранее неизвестных или экзотических вирусов, которые однажды могут спровоцировать новую пандемию среди людей.