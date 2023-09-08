Нейросеть помогла распознать исторические рукописи Главархива Москвы более 30 млн раз

Сейчас пользователям доступно более 7,3 млн страниц из фондов столичного Главархива

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сервисом "Поиск по архивам", запущенным Главархивом Москвы совместно с компанией "Яндекс", воспользовались около 2 млн человек, а количество просмотров достигло примерно 30 млн. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Портал работает чуть больше полугода, но достигнутые цифры уже однозначно показывают высокую востребованность сервиса. Запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, - одни из самых популярных в Главархиве Москвы. Поэтому, идя навстречу жителям, мы стараемся сделать доступ к нужной информации еще проще. Это уже оценили 2 млн пользователей портала "Поиск по архивам". Они посетили этот ресурс почти 30 млн раз", - сказала Ракова.

По ее словам, не только Москва, но и другие регионы страны постепенно открывают доступ к своим документам. Сейчас пользователям доступно более 7,3 млн страниц из фондов столичного Главархива, а также архивов Московской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской областей и Республики Мордовия.

Как отметила заммэра, 9 сентября в 13:00 в рамках Московского урбанфорума горожан научат работать с порталом "Поиск по архивам". Главный хранитель фондов Главархива Москвы Марьям Кустова, руководитель проекта по разработке сервиса "Поиск по архивам" Александр Болховитянов, консультант общегородского клуба "Генеалогия" центров московского долголетия Ольга Астафьева поговорят о том, какие возможности им дает столица для изучения истории своей семьи, что нужно знать, чтобы составить родословное древо, не выходя из дома. Вход на дискуссию будет свободным.

"Сервис "Поиск по архивам" появился в начале 2023 года в рамках партнерства компании "Яндекс" с правительством Москвы и администрациями других регионов России. С помощью нейросети сервис сам распознает текст рукописных документов и делает его доступным для поиска неподготовленным гражданам. Алгоритм поиска очень прост - пользователям всего лишь нужно ввести ключевые слова, а программа сама выдаст подходящие документы. Так, метрические книги и другие исторические материалы можно не просто читать онлайн - по ним можно искать информацию, как по обычным веб-страницам", - напомнила Ракова.

Ресурс "Поиск по архивам" постоянно пополняется новыми материалами. Кроме того, помимо источников для поиска потомков, сервис расшифровывает и другие исторические материалы. Например, в начале августа на онлайн-платформе появился полный архив газеты "Советский спорт" за 100 лет.