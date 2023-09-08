Захарова считает, что форум "Роль женщин в современном мире" должен стать ежегодным

Мероприятие впервые проходит в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный женский форум "Роль женщин в современном мире", который в пятницу впервые открылся в Екатеринбурге, должен стать ежегодным. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я уверена, что сегодня в ходе ваших содержательных дискуссий будут выработаны новые интересные идеи и инициативы, и международный форум "Роль женщин в современном мире", проходящий в столице Свердловской области, станет эффективным механизмом дальнейшего многостороннего сотрудничества. Со своей стороны поддерживаю инициативу сделать нашу встречу в Екатеринбурге ежегодной и готова оказывать этому содействие", - сказала она в видеообращении к участникам форума.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, добавил, что открытие такого форума именно в Свердловской области закономерно. "В Свердловской области женщины составляют более половины населения. Это активная, позитивная и созидательная часть нашего общества, во многом определяющая его моральные и нравственные устои, крепость семейных традиций и ценностей", - добавил глава региона.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также отметил значимость роли женщин в современном мире, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине. "Сегодня во многом благодаря вашему участию семьи бойцов охвачены необходимой поддержкой", - добавил он.

Первый в России международный женский форум "Роль женщин в современном мире" проходит в Екатеринбурге 8 сентября. На нем представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти России, женщины-депутаты, организаторы и участницы женских движений и общественных организаций, предприниматели обсуждают направления, обозначенные в национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.