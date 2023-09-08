В Петербурге открыли памятную плиту севастопольцам, защищавшим Ленинград во время блокады

Ее установили на Пискаревском мемориальном кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Памятную плиту севастопольцам, защищавшим блокадный город от фашистов, открыли в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Смольного.

"Сегодня мы открываем памятную доску севастопольцам, которые защищали наш город. Севастополь, как и Ленинград, - город-герой, город воинской славы. И ленинградцы в годы Великой Отечественной войны защищали Севастополь. Это была наша общая победа. Сегодня мы продолжаем борьбу за правду. Севастополь защищает Россию от наследников фашистов. Успехов всем нам и победы нашему Отечеству", - приводит пресс-служба слова принимавшего участие в открытии памятной плиты губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как отмечает пресс-служба, Беглов поблагодарил губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который также лично присутствовал на церемонии, за заботу о проживающих в городе жителях блокадного Ленинграда.

"Мы отдаем дань памяти всем героям - севастопольцам, ленинградцам. Они защищали город, трудились, чтобы он выстоял. Для нас это очень важно - связь времен, связь поколений, связь наших городов. У Севастополя, у Петербурга - Ленинграда - схожие характеры. Память о севастопольцах - жителях и защитниках блокадного Ленинграда навсегда увековечена в этом священном месте", - приводит пресс-служба слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

О блокаде Ленинграда

Осада Ленинграда немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны длилась на протяжении 872 дней. Немецкие войска окружили город 8 сентября 1941 года и полностью перерезали все сухопутные коммуникации города с остальной территорией страны вплоть до 1943 года, когда 18 января блокада была прорвана. Полностью осаду с Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.

За время блокады в городе погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большинство людей погибли от голода и холода.