Захарова: утверждение, что дипломат является мужской профессией, уходит в прошлое

По словам официального представителя МИД РФ, в ведомстве не существует гендерных ограничений для карьерного развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Мнение о том, что дипломатия является сугубо мужской сферой, уходит в прошлое. Сегодня женщины-дипломаты обогащают профессию и имеют в России равные с мужчинами возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном женском форуме "Роль женщин в современном мире" в Екатеринбурге.

"В целом во многих странах участие женщин во внешней политике заметно увеличилось. Уходит в прошлое утверждение, что дипломатия - это сугубо мужское дело. Умело сочетая профессиональные навыки с женским обаянием, интуицией, энергетикой и умением договариваться, женщины-дипломаты, безусловно, обогатили профессию", - сказала официальный представитель российского дипведомства в видеообращении к участникам форума.

Захарова добавила, что в политике МИД РФ не существует никаких гендерных ограничений для карьерного развития. "У нас равные с мужчинами рабочие права, условия, оплата труда. Мы имеем одинаковые возможности для карьеры и профессионального роста. И я надеюсь, так будет и дальше", - подчеркнула она.

Первый в России международный женский форум "Роль женщин в современном мире" проходит в Екатеринбурге 8 сентября. На нем представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти РФ, женщины-депутаты, организаторы и участницы женских движений и общественных организаций, предприниматели обсуждают направления, обозначенные в национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.